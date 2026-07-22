Café em alta- Análise da Hedgepoint Global Markets mostra que a forte volatilidade registrada no começo de julho nos preços do café foi impulsionada principalmente por fatores técnicos e pela atuação dos fundos, sem mudanças significativas nos fundamentos do mercado.

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Ao mesmo tempo, estoques limitados nos destinos, atraso na colheita e vendas abaixo da média no Brasil mantêm o mercado sensível a qualquer notícia relacionada à oferta.

Em 6 de julho, o contrato de Arábica para setembro foi negociado em uma faixa superior a 50 centavos de dólar por libra-peso e chegou próximo de 360 centavos de dólar por libra-peso. O fechamento ocorreu a 349,95 centavos de dólar por libra-peso, com alta de 16,19% no dia — o quarto maior ganho diário já registrado. No Robusta, o contrato para setembro avançou 8,83%, para US$ 4.044 por tonelada. Nos dois dias seguintes, os preços recuaram, antes de uma nova reversão significativa na quinta-feira, 9, em meio a oscilações intradiárias expressivas.

Apesar da correção, o contrato Setembro do Arábica teve ganho de 8,05% em julho, terminando a última sexta a 320,3 c/lb. Para o Robusta, a alta foi de 9% para o mesmo contrato, finalizando a sexta a 3.877 USD/mt.

Fatores técnicos ampliam oscilações

Segundo Laleska Moda, analista de Inteligência de Mercado da Hedgepoint Global Markets, embora os fundamentos tenham sustentado os preços, a volatilidade no começo do mês foi motivada sobretudo por fatores técnicos e pelo posicionamento dos fundos. Dados da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de 14 de julho indicaram aumento das posições líquidas compradas dos fundos especulativos no mês.

O rompimento de níveis importantes de resistência e de médias móveis de longo prazo pelos futuros do Arábica, no início de julho, estimulou novo interesse de compra. Paralelamente, o aumento das margens iniciais para os futuros de café pela Intercontinental Exchange (ICE) reduziu a liquidez e levou fundos de commodities a ajustar ou encerrar posições.

Com a alta dos preços e dos requerimentos de margem, as chamadas de margem provocaram novas coberturas de posições vendidas, enquanto a negociação algorítmica amplificou as reações do mercado.

Estoques limitados reforçam atenção à oferta

Os fundamentos sofreram poucas alterações nas últimas semanas, mas continuam contribuindo para a volatilidade, especialmente diante do aumento dos riscos no curto e médio prazo. O El Niño elevou os riscos para países produtores nas safras 2026/27 e, potencialmente, 2027/28. Ao mesmo tempo, os estoques na maior parte dos destinos ainda não se recuperaram, aumentando a sensibilidade do mercado a eventuais mudanças na oferta.

Os estoques certificados pela ICE seguem em queda. Embora representem apenas uma parcela pequena dos estoques globais, tornaram-se um indicador relevante nos últimos meses, principalmente porque os estoques passaram a se concentrar mais nas origens, sobretudo no Brasil. Essa preocupação com a oferta no curto prazo também apareceu no spread do Arábica entre setembro e dezembro.

Somente em julho, os estoques certificados de Arábica diminuíram em mais de 45 mil sacas, acumulando redução superior a 120 mil sacas. Parte dos participantes recorreu a esses estoques para cumprir obrigações de entrega, enquanto a oferta em outras origens permanece restrita pela entressafra e os diferenciais elevados continuam desestimulando a certificação.

No Brasil, a participação no processo de certificação caiu significativamente desde o ano passado em razão de diferenciais historicamente altos. Mesmo com a redução mais recente desses diferenciais, em meio ao avanço da colheita, a certificação ainda não ganhou impulso significativo.

Colheita e comercialização seguem atrasadas no Brasil

As condições climáticas tornaram-se mais favoráveis ao trabalho no campo, apesar das chuvas registradas em algumas regiões no começo do mês. Ainda assim, após as precipitações persistentes de junho, a colheita brasileira de Arábica 2026/27 continua atrasada: cerca de 54% da safra havia sido colhida até a semana anterior, ante a média de cinco anos de 61%. No Robusta, o avanço chegou a 84%, também abaixo da média histórica de 87%.

A comercialização brasileira também permanece abaixo do esperado para esta fase da temporada. Apesar das vendas adicionais registradas na semana anterior, com o fortalecimento dos preços e a aproximação do pico da colheita, volumes maiores eram esperados no mercado. Em junho, as vendas da safra 2026/27 correspondiam a 26% da produção estimada, abaixo da média de cinco anos de 36%. A comercialização de Arábica alcançou 26% da safra e a de Robusta, 28%, ante médias históricas de 36% e 37%, respectivamente.

Mercado permanece sensível Café

Na avaliação da Hedgepoint, os riscos atuais continuam indicando possíveis restrições de oferta no curto e médio prazo. Com a liquidez reduzida, qualquer evolução relacionada à oferta pode desencadear maior volatilidade, potencialmente amplificada pela atuação dos fundos. Os recentes dados de exportação do Brasil, divulgados semana passada, e as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), esperadas para essa semana, estão entre os principais fatores a serem acompanhados no curto prazo.

Assim, embora os fundamentos não tenham mudado de forma relevante, o atraso da safra 2026/27 no Brasil, as vendas dos produtores abaixo das médias históricas, a queda dos estoques certificados pela ICE e os riscos associados ao El Niño mantêm o mercado atento aos desdobramentos da oferta.

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Sobre a Hedgepoint Global Markets

A Hedgepoint Global Markets é uma empresa especializada em gestão de risco, inteligência de mercado, e execução de hedge para a cadeia de valor global de commodities, com larga experiência nos mercados agrícolas e de energia. Está presente em cinco continentes e oferece aos clientes produtos de hedge baseados em tecnologia e inovação, mantendo o cliente como ponto central de todos os processos. A companhia trabalha com mais de 60 commodities e mais de 450 produtos de hedge em sua plataforma.