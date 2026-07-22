Os cães terapeutas Zaya, Duque e Phill, das raças Golden Retriever e Shih Tzu, participaram nesta terça-feira (21) de mais uma ação de pet terapia no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana.

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Por onde passaram, os animais distribuíram carinho e despertaram sorrisos de pacientes, acompanhantes e colaboradores, que aproveitaram a oportunidade para interagir e registrar fotos, em momentos de descontração e bem-estar que tornaram a rotina hospitalar mais leve e acolhedora.

A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Patas que Curam, integra as ações de humanização desenvolvidas no Hospital Municipal e na Unacon, reforçando o compromisso das unidades com uma assistência que alia qualidade técnica, acolhimento e cuidado integral aos pacientes.

Conduzidos por tutores voluntários, os cães são treinados para atuar em ambientes hospitalares e visitam pacientes previamente autorizados, oferecendo momentos de afeto, conforto emocional e leveza durante o período de internação ou tratamento.

As visitas são realizadas semanalmente e seguem rigorosos protocolos de segurança. Antes de cada ação, os cães recebem banho e, antes da entrada nas unidades, passam por higienização das patas e da boca, garantindo que a atividade ocorra de forma segura para todos.

A força dos Cães terapeutas

“O cuidado em saúde vai além da assistência clínica. A humanização faz parte do nosso compromisso diário, e ações como a pet terapia contribuem para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, fortalecendo o bem-estar emocional de pacientes, familiares e também das nossas equipes. É uma iniciativa simples, mas que gera um impacto muito positivo e transforma a rotina das unidades”, destaca o diretor-geral do Hospital Municipal e da Unacon, Ruy Santos.

O coordenador do projeto Patas que Curam, Mateus Gardioni, ressalta que cada visita representa uma oportunidade de levar conforto e esperança a quem enfrenta um momento delicado. “Os cães têm uma capacidade muito especial de criar conexões, e a presença deles muda o clima do hospital. Em poucos minutos percebemos pacientes sorrindo, conversando, lembrando dos próprios animais de estimação e, por alguns instantes, conseguindo tirar o foco da doença ou do tratamento. Esse acolhimento faz toda a diferença e é isso que nos motiva a continuar levando o projeto aos hospitais”, afirma.

O secretário adjunto de Saúde de Americana, Fábio Joner, reforça a importância de iniciativas que complementam o atendimento oferecido à população. “A pet terapia mostra como ações integradas podem agregar valor ao tratamento e fortalecer a experiência de quem utiliza os nossos serviços de saúde. Esse tipo de atividade amplia o cuidado e demonstra que pequenas ações podem fazer grande diferença no dia a dia dos pacientes e das unidades”, pontua.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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