Quem busca emagrecer costuma ouvir uma recomendação recorrente: é preciso entrar em déficit calórico. O conceito, que ganhou popularidade nas redes sociais, está correto do ponto de vista fisiológico. Para perder gordura, o organismo precisa gastar mais calorias do que consome.

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O problema, segundo especialistas, é que muitas pessoas interpretam essa estratégia como sinônimo de comer o mínimo possível — um erro que pode comprometer tanto a saúde quanto os resultados.

De acordo com Cacá Ferreira, gerente técnico da Cia Athletica, o déficit calórico deve ser planejado para que o organismo utilize suas reservas de gordura sem comprometer a massa muscular, a disposição e o desempenho durante os treinos.

“Existe uma diferença muito grande entre criar um déficit calórico e simplesmente passar fome. Quando a restrição alimentar é exagerada, o corpo tende a perder massa muscular, o metabolismo pode desacelerar e a pessoa encontra muito mais dificuldade para manter a estratégia ao longo do tempo. Emagrecer de forma saudável significa perder gordura preservando a musculatura”, explica.



O especialista destaca que o emagrecimento sustentável depende do equilíbrio entre alimentação, prática regular de exercícios e recuperação adequada. Nesse contexto, a musculação exerce um papel importante ao preservar a massa magra durante o processo de perda de peso. Como o tecido muscular demanda mais energia para ser mantido, sua preservação contribui para um gasto energético maior ao longo do dia, inclusive nos períodos de descanso.

Sobre Déficit calórico

“O objetivo não deve ser apenas reduzir o número da balança. Muitas pessoas conseguem perder peso rapidamente, mas acabam eliminando também a massa muscular. Isso aumenta a chance de recuperar o peso perdido e dificulta a manutenção dos resultados”, afirma Ferreira.

Outro equívoco comum é acreditar que apenas os exercícios aeróbicos são suficientes para emagrecer. Embora caminhada, corrida, bicicleta e outras modalidades contribuam para o aumento do gasto calórico, o treinamento de força complementa esse processo ao favorecer mudanças na composição corporal e ajudar a preservar a musculatura.

“A melhor estratégia não é escolher entre musculação ou cardio. Cada modalidade oferece benefícios diferentes. O exercício aeróbico melhora o condicionamento cardiovascular e aumenta o gasto energético durante a atividade, enquanto a musculação ajuda a manter a massa muscular e o metabolismo ativo. Juntos, eles potencializam os resultados”, diz.

Segundo o gerente técnico da Cia Athletica, outro aspecto frequentemente negligenciado é a sustentabilidade da rotina. Dietas extremamente restritivas costumam provocar fome intensa, queda na energia e dificuldade para manter o plano alimentar por longos períodos, aumentando o risco do chamado efeito sanfona.

“O déficit calórico precisa ser compatível com a rotina e com as necessidades individuais. Quando ele é muito agressivo, a tendência é abandonar o processo antes que os resultados apareçam. O emagrecimento mais eficiente é aquele que a pessoa consegue manter no longo prazo”, conclui.

Sobre a Companhia Athletica

A Companhia Athletica está presente no mercado há mais de 40 anos e conta com 18 unidades em operação nas cinco regiões do país, além de mais uma segunda unidade em Brasília em fase de construção. Ao longo de sua trajetória, a rede se firmou como referência no fitness brasileiro pela seriedade, profissionalismo e cuidado com as pessoas.

É uma academia completa para todas as fases da vida: do bebê ao bisavô, e tem no seu DNA o compromisso de fazer o aluno sair sempre melhor do que entrou.

A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil.

Foi a primeira rede de academias a funcionar aos sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), oferecendo também um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 22 piscinas, sendo 11 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 60 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.

Sempre em linha com as novas tendências, hoje a rede de academias premium disponibiliza para os seus alunos uma infraestrutura de primeira: localização privilegiada pela comodidade e segurança, equipamentos de última geração, ambientes exclusivos para diversas modalidades esportivas e todas as idade, professores especialistas e tecnologia a favor da melhor experiência do aluno como o CiaOn: aplicativo de celular que reúne diversas funcionalidades, como a grade de horário das aulas, agendamento de serviços, os treinos elaborados pelos professores e agora também o CIA GO (aulas e treinos virtuais).

Bicampeã da pesquisa “Melhor Academia do Brasil” em Atendimento ao Cliente do Estadão (2024 e 2025), a Companhia Athletica reforça seu compromisso permanente com a excelência, a inovação e o bem-estar de seus alunos.

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