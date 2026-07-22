O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ainda não tem um nome para vice definido para sua pré-candidatura presidencial. A ex-ministra Tereza Cristina chegou a ser cotada, mas recusou o convite.

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A economista Daniella Marques é apontada como a favorita, mas a definição da chapa segue em aberto e será tomada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro

Daniella Marques (Republicanos): Ex-presidente da Caixa Econômica Federal e assessora especial de Paulo Guedes, Daniella atua na coordenação econômica da pré-campanha e tem feito pontes com o mercado financeiro. No entanto, enfrenta a resistência do Republicanos, que acena com neutralidade nacional.

Simone Marquetto (PP-SP) : Deputada federal cotada como uma alternativa viável por possuir forte trânsito com o público religioso. Ganhou força e recebeu afagos públicos de Flávio durante agendas recentes.



Clarissa Tércio (PP-PE): Deputada federal também mencionada como opção do Progressistas para compor a chapa conservadora

Flávio Bolsonaro nas pesquisas

Depois de ter caído nas pesquisas após as conversas com o ‘amigo’ Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro se mostrou resiliente nas pesquisas de julho. A convenção do PL que deve confirmar seu nome como candidato acontece este sábado em São Paulo.

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