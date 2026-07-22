Era a tal droga palmeirense- A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu mais de 3 quilos de drogas e prendeu um homem de 51 anos por tráfico na tarde desta segunda-feira (20), no Bosque das Árvores. Ao todo, foram 2,88 quilos de maconha, 436,9 gramas de cocaína e 138,7 gramas de crack.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em patrulhamento preventivo pelo bairro, os guardas municipais se depararam com dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da equipe, fugiram.

Porque Droga palmeirense?

Nas proximidades, perto de um barraco, os agentes encontraram uma embalagem com 13 porções de maconha já embaladas para comercialização, além de embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.

A equipe se dirigiu até o barraco e encontrou o homem de 51 anos, que autorizou a entrada dos agentes para a realização de buscas e afirmou desconhecer a existência de drogas no local.

Foi solicitada a presença do Canil e, com o apoio das cadelas de faro Tandera e Kira, embaixo da cama do suspeito, os guardas localizaram três mochilas e uma sacola contendo entorpecentes.

Dentro, havia 1.252 porções de maconha, uma sacola com 324 gramas de maconha, um tijolo de 244,1 gramas de maconha, 651 microtubos com cocaína, um celular e uma corrente de pescoço.

O suspeito voltou a alegar desconhecimento sobre as drogas e disse que diversas pessoas entram frequentemente em seu barraco sem sua autorização. Reconheceu como sendo de sua propriedade apenas três porções de maconha que estavam ao lado da cama, destinadas para consumo pessoal.

Em outro barraco localizado ao lado, que estava aberto e aparentemente desabitado, a equipe se deparou com um tijolo de 722,2 gramas de maconha, 26 pedras de crack, diversas embalagens plásticas vazias utilizadas para o fracionamento de entorpecentes, aproximadamente 5 mil microtubos vazios, oito balanças de precisão e um livro com referências às facções criminosas CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital). O morador não se encontrava no local.

A GCM deu voz de prisão para o morador do primeiro barraco pela prática de crime de tráfico de entorpecentes e o conduziu até o Plantão Policial, onde a autoridade policial determinou a apreensão de todo o material localizado e ratificou a prisão do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Mais notícias da cidade e região