Em mais uma edição em Americana, o mutirão gratuito do programa Castra+ São Paulo atendeu 395 cães e gatos nesta segunda (20) e terça-feira (21), na Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim. A iniciativa contribui para a redução do número de animais abandonados e para a prevenção de doenças, além de promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde dos animais de estimação.

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O prefeito Chico Sardelli acompanhou os trabalhos nesta terça, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, da vereadora Roberta Lima – que intermediou a vinda da ação junto ao deputado federal Delegado Bruno Lima – e do vereador Fernando da Farmácia.

“Muito feliz em recebermos mais uma edição desse mutirão que é importantíssimo para o bem-estar animal. Agradeço a todos os envolvidos por essa parceria que beneficia nossa cidade e reforça o compromisso com a causa animal e com a qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito Chico.

A ação é realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com apoio da Prefeitura. Americana já havia recebido duas edições do mutirão, ambas em fevereiro, com atendimentos no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico) e na Praça da Fraternidade (Jardim da Paz).

Castração é cuidado

A castração é um ato de cuidado, responsabilidade e prevenção e proporciona inúmeros benefícios para a saúde, o comportamento e a qualidade de vida dos animais.

O procedimento ajuda a tornar o animal mais tranquilo, sociável e equilibrado; reduz o risco de acidentes, especialmente os causados por fugas; aumenta o tempo e a qualidade de vida do animal; previne crias indesejadas, reduzindo o abandono animal; diminui significativamente o risco de tumores mamários nas fêmeas e tumores testiculares nos machos; previne doenças graves e potencialmente fatais; entre outros benefícios.

A médica veterinária e responsável técnica pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana, Aneli Marques Neves Conceição, destaca que a castração é uma das principais ferramentas de saúde e bem-estar animal. “Além de prevenir diversas doenças e aumentar a qualidade de vida dos cães e gatos, a castração também contribui para o controle populacional, reduzindo o abandono e promovendo uma convivência mais saudável entre os animais e a comunidade”, apontou.

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