A 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol Masculino (Gigantão 2026) de Americana terá início no dia 11 de agosto. A programação da competição foi divulgada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, após o sorteio dos grupos realizado na última semana, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, com a participação de representantes das equipes.

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Os jogos da competição seguem até o dia 25 do mesmo mês. Os playoffs serão disputados nos dias 11 e 12, as oitavas de final em 15 de agosto, as quartas de final nos dias 18 e 19, as semifinais em 22 e a grande final está marcada para o dia 25 de agosto.

As partidas dos playoffs, das quartas de final, das semifinais e da final serão realizadas no Centro Cívico. Os jogos das oitavas de final acontecerão nos campos do Benfica, Ipiranga, Parque Gramado e Parque Novo Mundo.

Gigantão 2026

“O Gigantão 2026 3ª Divisão está chegando e já é hora de as equipes se prepararem para mais uma edição do torneio, que promete ser bastante acirrada. Com a divulgação da programação, as equipes podem definir melhor suas estratégias e se preparar adequadamente para as partidas. Todos estão convidados a prestigiar o torneio, que começa dentro de algumas semanas”, disse o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.