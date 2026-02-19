Receita fácil de fazer e perfeita para saborear após o almoço ou jantar

BOMBOM DE MORANGO

CLAYBOM CREMOSA SEM SAL

Rendimento: 20 unidades

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos

Nível de dificuldade:

(  ) Fácil

(x) Médio

(  ) Difícil

Tipo de receita:

(  ) Salgada

(x) Doce

Ingredientes:

– 2 colheres (sopa) de Claybom Cremosa sem Sal

– 1 lata de leite condensado (395g)

– 20 morangos lavados e secos, com as folhinhas preservadas

– 300g de chocolate ao leite

Modo de preparo:

  1. Prepare o brigadeiro: em uma panela pequena, coloque o leite condensado e a Claybom Cremosa sem Sal. Leve ao fogo médio e mexa sem parar, até obter o ponto de brigadeiro de enrolar. Coloque em um recipiente e leve à geladeira até que esteja frio.
  2. Quando o brigadeiro estiver frio, envolva os morangos no brigadeiro, deixando apenas as folhas de fora.
  3. Derreta o chocolate conforme as instruções do fabricante e com um garfo, banhe os morangos, colocando-os sobre uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve à geladeira para o chocolate firmar.
  4. Coloque cerca de 2 colheres do chocolate derretido em um saquinho próprio para alimentos e com uma tesoura faça um furinho na ponta. Decore os morangos com riscos de chocolate e leve novamente à geladeira para que a decoração firme. Sirva a seguir.

