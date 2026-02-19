Receita fácil de fazer e perfeita para saborear após o almoço ou jantar
BOMBOM DE MORANGO
CLAYBOM CREMOSA SEM SAL
Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos
Nível de dificuldade:
( ) Fácil
(x) Médio
( ) Difícil
Tipo de receita:
( ) Salgada
(x) Doce
Ingredientes:
– 2 colheres (sopa) de Claybom Cremosa sem Sal
– 1 lata de leite condensado (395g)
– 20 morangos lavados e secos, com as folhinhas preservadas
– 300g de chocolate ao leite
- Prepare o brigadeiro: em uma panela pequena, coloque o leite condensado e a Claybom Cremosa sem Sal. Leve ao fogo médio e mexa sem parar, até obter o ponto de brigadeiro de enrolar. Coloque em um recipiente e leve à geladeira até que esteja frio.
- Quando o brigadeiro estiver frio, envolva os morangos no brigadeiro, deixando apenas as folhas de fora.
- Derreta o chocolate conforme as instruções do fabricante e com um garfo, banhe os morangos, colocando-os sobre uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve à geladeira para o chocolate firmar.
- Coloque cerca de 2 colheres do chocolate derretido em um saquinho próprio para alimentos e com uma tesoura faça um furinho na ponta. Decore os morangos com riscos de chocolate e leve novamente à geladeira para que a decoração firme. Sirva a seguir.
