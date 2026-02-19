O Paço Municipal de Americana recebe uma nova edição da Feira Criativa nesta sexta-feira (20), das 10h30 às 16h. A exposição tem como objetivo promover o empreendedorismo, a inclusão produtiva e a economia local.

A iniciativa é realizada por meio do Programa Futuro Certo, desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

Participam desta edição da feira os expositores Néia Cookies – Cookies variados, pães de mel, pipocas gourmet, entre outras guloseimas preparadas artesanalmente; e Casual Luh Modas – Acessórios femininos artesanais de alto nível confeccionados em cordas náuticas e cerâmica plástica, brincos, colares e outras peças exclusivas.

O Programa Futuro Certo promove diversos cursos de qualificação profissional, incentivando o desenvolvimento de projetos e o empreendedorismo e a geração de renda.

“A formação contribui para o desenvolvimento pessoal e o aprimoramento das atividades já desenvolvidas, incentivando a busca pelo empreendedorismo e a inclusão produtiva. A Feira Criativa foi criada a partir desta ação, visando ampliar os negócios e fomentar a economia local”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A Feira Criativa também ocorre às terças e sextas-feiras, das 8h às 11h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, na Rua Major Rehder, 650, na Vila Jones, com a oferta de produtos de diversos segmentos.

As informações sobre os cursos do Futuro Certo estão disponíveis no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no menu “Mais serviços” e na opção “Cursos – Futuro Certo”.

