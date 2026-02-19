A ByteDance, dona do TikTok, acaba de lançar na China o Seedance, um novo modelo de IA generativa text-to-video que já provoca reações fortes em Hollywood e no mercado global de tecnologia.

Mais do que uma nova ferramenta criativa, o Seedance representa um salto tecnológico. A partir de texto, imagem, áudio ou vídeo, usuários conseguem gerar vídeos em resolução 2K, com alta consistência visual e velocidade superior a modelos concorrentes, tudo isso sem exigir conhecimento técnico avançado.

O diferencial competitivo está diretamente ligado ao TikTok: o modelo foi treinado com base em cerca de 9 bilhões de vídeos publicados por aproximadamente 1 bilhão de usuários ativos mensais da plataforma. Esse volume de dados proprietários coloca a ByteDance em uma posição única na corrida global por IA generativa aplicada a vídeo, à frente de outras soluções do mercado.

Além do impacto na indústria audiovisual, o avanço do TikTok com IA levanta discussões relevantes sobre como empresas e plataformas podem incorporar vídeo gerado por IA diretamente em seus produtos, como:

Uso de IA para prototipação rápida de experiências, campanhas e features ;

; Personalização de vídeo em escala para marketing, onboarding, educação e suporte ;

; Redução drástica de custo e tempo de produção audiovisual;

Novos modelos de negócio baseados em conteúdo gerado sob demanda , não mais pré-produzido;

, não mais pré-produzido; A vantagem competitiva de empresas que controlam grandes volumes de dados próprios na evolução de produtos baseados em IA.

O lançamento do tiktok também reacende debates sensíveis sobre: