A Prefeitura de Nova Odessa está lançando o “Recicla Fácil”, um serviço de coleta seletiva domiciliar realizado pela Secretaria de Meio Ambiente Parques e Jardins em conjunto com a cooperativa de recicladores Coopersonhos.

A ação prevê a distribuição gratuita de sacolas retornáveis a moradores cadastrados, facilitando o armazenamento e a entrega de materiais recicláveis.

A fase piloto começa nos bairros Jardim Marajoara e Jardim Novos Horizontes. A partir desta sexta-feira (20/02), sacolas e folhetos informativos serão entregues de porta em porta. A coleta terá início em março, todas as terças-feiras, no período da tarde, exceto em feriados. A expectativa é expandir gradualmente o programa para todas as regiões da cidade.

O Recicla Fácil é mais uma etapa do trabalho iniciado com a locação, pela Prefeitura, de um novo galpão para a Cooperativa Coopersonhos, que já resultou em um aumento de 100% no volume de recicláveis processados – de 10 para 20 toneladas mensais –, com meta de chegar a 50 toneladas por mês.

“Estamos construindo um sistema de gestão de resíduos integrado e eficiente. Primeiro, garantimos à Coopersonhos uma estrutura digna para trabalhar. Agora, levamos um serviço organizado de coleta seletiva até a porta do cidadão, com sacolas e rotas definidas”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi.

Como participar do “Recicla Fácil”

Moradores que não receberem a sacola e desejarem aderir ao programa podem se cadastrar na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (19) 3456-7890, e-mail [email protected] ou presencialmente, no balcão de atendimento (Av. Dr. Eddy de Freitas Crisciuma, 150, Centro, no Instituto Zootecnia).

Locais de Entrega Voluntária

O município ainda dispõe de dois LEVs (Locais de Entrega Voluntária) para descarte de materiais recicláveis (papéis, plásticos, metais e vidros) e dois Ecopontos para a entrega de materiais inservíveis (restos de construção, móveis, eletrodomésticos, madeira, galhos e óleo de cozinha).

Confira a localização:

* LEV Parque Ecológico Isidoro Bordon: Rua João Bolzan, 475, Mathilde Berzin, Nova Odessa

* LEV Bosque Manoel Jorge: Rua 15 de Novembro, s/n, Jardim Santa Rosa, Nova Odessa

* Ecoponto do Triunfo: Av. Frederico Hansen, 263 – Parque Triunfo (ao lado da Estação de Captação de Água da Coden)

* Ecoponto do Monte das Oliveiras: Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com Rua Aristides Réstio, s/n – Jardim Monte das Oliveiras