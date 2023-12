Bondinho de Santa Bárbara será entregue na quarta-feira

Em comemoração aos 205 anos de Santa Bárbara d’Oeste, o Mercadão da Cidade e a Prefeitura entregarão à população um novo bonde. A cerimônia será na quarta-feira (6), às 19h30, e contará com uma Cantata de Natal do Coral Vozes Especiais – composto por crianças e adolescentes com deficiência da organização Instituto Pernas da Alegria comandado pela Lilica Amâncio. O repertório conta com três músicas sendo uma autoria de uma das crianças.

O icônico bondinho de Santa Bárbara estará à disposição dos visitantes que desejam conhecer mais sobre a história, cultura barbarense e desfrutar de uma experiência sensorial única e atemporal.

Em nova estação, na Praça Antônio Bueno de Camargo, o novo bondinho foi restaurado pelo Mercadão da Cidade em parceria com a GC Arquitetura e Engenharia – responsável pelo projeto.

Localizado entre as ruas Floriano Peixoto e a Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz, o Mercadão da Cidade envolve ainda a integração da Praça “Antônio Bueno de Camargo”, que foi revitalizada, ganhando palco, playground, área para picnic, área para mesas e espaço PET.

Serviço:

Inauguração do Bonde

– Dia 6 de dezembro, quarta-feira a partir das 19h30

Local: Mercadão da Cidade, entre ruas Floriano Peixoto e a Pedro Álvares Cabral, Vila Santa Cruz, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita