Cachorro exposto a sol e chuva é resgatado em Sumaré

A equipe do vereador Alan Leal (Patriota) resgatou um cachorro que era exposto a sol e chuva em uma residência em Sumaré. O animal foi filmado sem abrigo tanto em dias de sol quente, quanto em um dia de forte chuva.

O parlamentar, que faz parte do grupo do Deputado Delegado Bruno Lima (PP), atua na causa animal da região e faz diversos resgates, inclusive os considerados muito graves. Neste dia, o animal foi levado em flagrante, por estar em situação de maus-tratos naquele momento (na chuva sem abrigo e sem comida), constatado também pela Guarda Municipal de Sumaré.

Ao NM, Alan afirmou que os tutores, na delegacia, afirmaram que o animal ficou nessa situação “apenas por 4 dias”.

Após prestarem os devidos esclarecimentos, os tutores foram autuados.

