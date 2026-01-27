Boneco Ken celebra 65 anos com 65 aventuras

Hoje, a marca Barbie anunciou que o eterno companheiro da boneca mais famosa do mundo está iniciando uma nova fase, em celebração das comemorações dos 65 anos de Ken. A iniciativa tem como mote “Hello New Beginnings” (Olá, Novos Começos). O icônico personagem troca sua toalha de praia por um cartão de embarque, incentivando fãs ao redor do mundo a abraçarem um ano de aventuras enquanto ele se propõe a experimentar 65 novas atividades que serão documentadas no instagram oficial global de @Barbie.

Recentemente, Ken consolidou seu status como um símbolo global de amizade e autodescoberta. Após o sucesso da coleção Barbie Signature Kenbassadors™ lançada em 2025 — que homenageou figuras como LeBron James —, a marca planeja introduzir novos “Kenbaixadores” que, assim como o Ken, exercem um impacto significativo na cultura contemporânea.

Desde sua estreia em 1961, o boneco Ken tem cativado gerações com sua personalidade divertida e autêntica. Para Nathan Baynard, Vice-Presidente e Head da Barbie na Mattel, este marco representa um momento de reinvenção. “Estamos orgulhosos de celebrar seu 65º aniversário como um momento de descoberta, em que ele pisa em territórios ainda não explorados”, afirma Baynard.

