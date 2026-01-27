Nova Odessa: vereadora acompanha tapa-buraco no acesso ao Guarapari

Priscila Peterlevitz esteve na Rua Frederico Puke, principal acesso ao bairro de chácaras

Na última sexta-feira (23), a vereadora Priscila Peterlevitz esteve na Rua Frederico Puke, principal acesso ao bairro Guarapari, acompanhando de perto a operação tapa-buraco realizada no local.

O serviço está sendo executado pela Coden Ambiental. A intervenção atende a um requerimento apresentado pela vereadora após inúmeras solicitações de moradores do bairro.

“Protocolei esse requerimento e vim acompanhar de perto a realização do serviço. A população do Guarapari merece um acesso em condições dignas de uso”, afirmou Priscila.

Vistoria

Durante a vistoria, a vereadora também reforçou que já solicitou à Prefeitura a limpeza das vias, a recuperação de outros trechos do bairro e a melhoria da sinalização na entrada do Guarapari. Segundo ela, pedidos semelhantes já foram encaminhados para outros bairros de chácaras do município.

“Nosso compromisso é estar presente, ouvir os moradores, cobrar as melhorias e fiscalizar a execução. Seguirei acompanhando para que esses serviços cheguem com qualidade onde a população mais precisa”, completou.

