Fim da baliza- Depois de aprovar o fim da obrigatoriedade da autoescola, as regras continuam mudando para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A partir desta segunda-feira (26), a baliza não será mais obrigatória durante o exame prático em alguns estados brasileiros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O fim da prova já foi confirmado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de quatro estados: Amazonas, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Santa Catarina, a implementação vai acontecer em breve.

Câmbio Automático– Outra mudança divulgada pelo órgão de São Paulo é a possibilidade de realização do teste em veículos com câmbio automático.

Sobre a retirada da prova de baliza,

Detran-SP afirma que o “exame passa a concentrar a avaliação na etapa de circulação”.

Segundo o órgão paulista , o trajeto do exame prático permanece conforme o modelo atualmente praticado. A avaliação continua contemplando, entre outros aspectos, as conversões à direita e à esquerda, o uso correto da seta, a realização do procedimento de “parada” em local permitido, além da condução segura e responsável nas demais condições normais de trânsito.

Leia Mais notícias do Brasil