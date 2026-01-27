Prefeitura de SBO flagra descarte irregular de resíduos e multa em R$ 4 mil

Penalidade foi aplicada ao autor do despejo na Rua Tupis, próximo da Rodovia Luiz de Queiroz

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Guarda Civil Municipal e Fiscalização de Obras e Posturas, flagrou um descarte irregular de resíduos na Rua Tupis, em ponto próximo do acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) ao Município.

Após o recebimento de denúncia, equipes deslocaram-se ao local, constatando a irregularidade e verificando em imagens de câmeras de segurança o autor do descarte. Ao ser abordado, o cidadão confirmou a infração e foi autuado no valor de R$ 4.097,26 conforme legislação vigente.

Ressalta-se que dias atrás, em sequência ao cronograma de limpeza e conservação de áreas públicas, a Prefeitura havia executado a limpeza deste espaço – que havia sido alvo de descarte irregular.

A Prefeitura reforça que o descarte irregular de resíduos configura crime, sujeito às sanções previstas na legislação vigente. Denúncias relacionadas a crimes ambientais podem ser feitas pelos telefones 153 ou (19) 3458-1388, da Guarda Municipal.

