Inscrições abertas: Prêmio Zayed de Sustentabilidade oferece R$ 38 milhões para soluções inovadoras

Podem se inscrever empresas, ONGs e escolas que desenvolvem projetos transformadores nas áreas de saúde, energia, água, alimentação e ação climática

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, 26 de janeiro de 2026: O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, afiliado à Erth Zayed Philanthropies e principal premiação global dos Emirados Árabes Unidos para sustentabilidade e inovação humanitária, abriu as inscrições para o ciclo de 2027. Em sua 18ª edição, o Prêmio oferece US$ 7,2 milhões (cerca de R$ 38 milhões) e convida pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio a apresentar soluções inovadoras em seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação climática e Escolas de ensino médio globais.

No ciclo de 2026 do prêmio, Stattus4, PME brasileira sediada em Sorocaba (SP), sagrou-se vencedora na categoria água e recebeu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões e 379 mil) para escalar sua solução de economia de água. O destaque para o Brasil não parou por aí. Na categoria saúde, a Jade, uma PME pioneira em tecnologia da saúde criada por um brasileiro e sediada nos Emirados Árabes Unidos, foi a vencedora.

Comentando o lançamento do ciclo de inscrições 2027, S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e diretor-geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse: “Guiado pelos valores humanitários do Sheikh Zayed, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em promover soluções que entregam impacto real e mensurável. Ao defender a inovação em todas as suas formas, desde abordagens lideradas pela comunidade até tecnologias de ponta como IA, o Prêmio apoia soluções que melhoram vidas e alcançam os mais vulneráveis”.

As inscrições serão encerradas no dia 15 de junho de 2026 e são aceitas em sete idiomas, incluindo o português, e devem comprovar resultados mensuráveis, além de atender aos critérios de avaliação do prêmio: impacto, inovação e inspiração. Os vencedores em cada uma das cinco categorias organizacionais recebem US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,28 milhões), enquanto os vencedores de Escolas de Ensino Médio Globais receberão US$ 150.000 (cerca de R$ 792 mil) para implantar ou expandir projetos liderados por estudantes em suas comunidades.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade dá continuidade à visão e ao legado do fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, apoiando projetos que promovem um mundo mais inclusivo e sustentável. Ao longo de quase duas décadas, a iniciativa impactou as vidas de mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, apoiando projetos que entregam benefícios reais e duradouros, desde a expansão do acesso à energia renovável e saúde acessível, até o aumento da segurança alimentar e hídrica e o fortalecimento da resiliência em regiões vulneráveis.

Finalistas também são apoiados financeiramente

Introduzido no ciclo 2026, o novo modelo de financiamento do Prêmio Zayed de Sustentabilidade garante apoio financeiro a todos os finalistas, reconhecendo o impacto comprovado de suas soluções. A iniciativa permite que mais inovações de alto impacto avancem e expandam seu alcance. Ao todo, o Prêmio destina US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,8 milhões) aos finalistas: US$ 100 mil (cerca de R$ 525 mil) para cada organização nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água e Ação Climática, e US$ 25 mil (cerca de R$ 131 mil) para cada escola na categoria Escolas de Ensino Médio Globais.

Todas as inscrições passam por um rigoroso processo de avaliação em três etapas. Primeiro, cada proposta passa por uma análise abrangente de due diligence para garantir que atenda aos critérios centrais do Prêmio: Impacto, Inovação e Inspiração. Na sequência, o Comitê de Seleção, formado por painéis de especialistas internacionais independentes para cada categoria, realiza avaliações detalhadas. Por fim, os finalistas selecionados são apresentados ao júri do Prêmio, que elege por unanimidade os vencedores nas seis categorias.

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2027. Mais detalhes estão no site www.ZayedSustainabilityPrize.com.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, uma iniciativa afiliada às Erth Zayed Philanthropies, é o principal reconhecimento dos Emirados Árabes Unidos para soluções inovadoras voltadas a desafios globais. Em homenagem ao legado e à visão do fundador dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Anualmente, nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Globais do Ensino Médio, o Prêmio reconhece organizações e escolas por soluções inovadoras voltadas às necessidades mais urgentes do planeta.Ao longo de 18 anos, por meio de seus 128 vencedores, o Prêmio já impactou positivamente mais de 400 milhões de vidas em todo o mundo, inspirando inovadores a ampliar seu impacto e a traçar um futuro sustentável para todos.

