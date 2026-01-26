Filmes e séries mais vistos da semana 3 de janeiro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Trazido aos leitores pela JustWatch

Cine Biblioteca, em Americana, exibe animação “Elio” nesta quarta-feira

O Cine Biblioteca, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza sua última sessão de janeiro nesta quarta-feira (28). A atração é a animação “Elio” (2025), que será exibida gratuitamente às 14h na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, localizada na Praça Comendador Müller, 172, Centro. A classificação indicativa é livre.

O filme conta a história de Elio, um garoto de 11 anos que é subitamente transportado através da galáxia e confundido com o embaixador intergaláctico da Terra. Para sobreviver a esta aventura, ele precisará fazer amizade com excêntricas formas de vida, enfrentar crises galácticas e descobrir sua verdadeira identidade e seu lugar no universo.

A sessão encerra a programação especial de férias do Cine Biblioteca. Ao longo do mês, o projeto exibiu outros sucessos infantis, como “Lilo & Stitch”, “Os Caras Malvados 2” e “Quarteto Fantástico”.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, a iniciativa foi pensada para oferecer entretenimento às crianças durante o período de férias escolares. “Preparamos uma programação especial de filmes para receber as crianças com muita diversão na Biblioteca de Americana”, afirmou.