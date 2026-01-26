Levi Rossi e Renan de Angelo querem microflorestas urbanas em Americana

Vereadores protocolaram projeto de lei propondo a criação de Programa Municipal

Os vereadores Levi Rossi (PRD) e Renan de Angelo (Podemos) protocolaram um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a criação do Programa Municipal de Microflorestas Urbanas.

De acordo com os parlamentares, a proposta tem como objetivo promover o plantio de vegetação nativa em diversos pontos da cidade, contribuindo para a reconstrução ecológica e gerando benefícios ambientais como melhoria da qualidade do ar e redução de poluentes; redução de temperaturas e de ilhas de calor em áreas adensadas; atração de fauna e fortalecimento da biodiversidade local; aumento da infiltração de água no solo, auxiliando no manejo de águas pluviais; e oferecimento de espaços de contato direto da população com a natureza.

No texto os autores comentam experiências em cidades como Campinas, que obteve resultados positivos com a implantação de microflorestas urbanas, promovendo a participação comunitária e institucional e demonstrando a viabilidade e o sucesso do programa.

“Esse projeto de lei é uma iniciativa importante para levar mais qualidade de vida aos moradores de Americana, pois investir em microflorestas é investir em saúde, bem-estar e no futuro ambiental da cidade”, comenta Levi Rossi.

“A criação desse programa nasce da necessidade de pensarmos a cidade para além do concreto. As microflorestas urbanas são uma solução moderna, sustentável e viável para enfrentar as ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e reconectar a população com a natureza dentro do espaço urbano”, completa Renan de Angelo.

O texto prevê que o Poder Executivo ficará responsável pela escolha das áreas urbanas para o plantio, que poderá ser realizado em praças, parques e áreas verdes públicas, terrenos públicos ociosos e faixas de domínio ao longo de vias e equipamentos urbanos, entre outros. Deverão ser priorizadas espécies nativas do bioma predominante no município, observando-se critérios ecológicos e de sustentabilidade, conforme projeto técnico específico aprovado pelos órgãos ambientais competentes. O programa prevê ainda o desenvolvimento de material educativo e a promoção de ações com a comunidade escolar e sociedade civil para incentivar o cuidado com as microflorestas.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

