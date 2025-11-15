O Brasil venceu o Senegal por 2 a 0 em jogo amistoso na tarde desse sábado . Foi a primeira vez que a seleção brasileira bateu a seleção africana .
O time do técnico Carlo Ancelotti volta a jogar na próxima terça-feira .
um dos grandes destaques da partida foi o jovem Estevão, Que abriu o placar no primeiro tempo. O segundo gol da seleção canarinho foi marcado pelo meia Casimiro, Um dos pilares do técnico italiano.
Mais Brasil
Na terça-feira, O jogo se dá na França com o Brasil encarando a Tunísia. A proposta da comissão técnica é aproveitar as datas FIFA e fazer amistosos com seleções mais ou menos semelhantes.
Desta vez, são as nações africanas testadas contra o time Canarinho.