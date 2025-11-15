UBS da Vila Mathiensen passa a contar com equipe da Estratégia Saúde da Família

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Mathiensen, em Americana, passa a contar com um reforço importante na assistência médica à população do bairro e de regiões próximas. Nesta segunda-feira (10), uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) iniciou oficialmente as atividades na unidade, ampliando a oferta de cuidados e o acompanhamento de famílias na Atenção Primária.

A nova equipe é composta por um médico de família e dois agentes comunitários de saúde, que vão realizar visitas domiciliares e atuar de forma integrada com a equipe multiprofissional da UBS. O objetivo é aproximar ainda mais o serviço da comunidade, promovendo ações preventivas, de monitoramento e de promoção da saúde.

“A chegada da equipe da Estratégia Saúde da Família representa mais um avanço na cobertura da Atenção Primária em Americana. O modelo da ESF é essencial para fortalecer o vínculo entre os profissionais e a comunidade, além de melhorar o acompanhamento das condições de saúde das famílias”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Com esse novo incremento, a região da Vila Mathiensen passa a contar com atendimento ampliado, fortalecendo a presença da atenção básica e garantindo maior resolutividade no cuidado às famílias, especialmente em casos de acompanhamento de doenças crônicas e de gestantes, crianças e idosos.

“O trabalho da ESF complementa o atendimento já oferecido na unidade e permite que a equipe atue de maneira mais próxima e preventiva, identificando precocemente as necessidades de saúde da comunidade. É uma conquista importante para a região”, afirmou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

