Pastor Miguel Pires pede poda de árvores na Rua Verona, no Jardim Bertoni

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize o serviço de poda de árvores por toda a extensão da rua Verona, no bairro Jardim Bertoni.

No documento o autor afirma que moradores da região relatam o risco de problemas elétricos devido à proximidade das árvores com a fiação elétrica. “Em visita pude notar que as árvores estão muito cheias e seus galhos entrelaçam nos fios. Nos dias de chuvas e ventos fortes essa condição pode ocasionar sérios problemas”, afirma Pastor Miguel.

O parlamentar pede que a prefeitura realize a poda das árvores em caráter de urgência para evitar ocorrências relacionadas à rede elétrica. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (18) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

