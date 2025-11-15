Teatro Municipal de Americana recebe espetáculo de dança “Cinderela” no fim de semana

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, neste sábado (15), às 20h, e domingo (16), às 18h30, o espetáculo de dança “Cinderela”, com direção geral de Eliana Favarelli, bailarina e coreógrafa com mais de 20 premiações internacionais e tetracampeã do Festival de Dança de Joinville. Os ingressos estão disponíveis no site www.ingressodigital.com e custam de R$ 80,00 a R$ 160,00. O Teatro fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

Na apresentação, o clássico conto de fadas ganha vida por meio da dança, narrando a história da jovem sonhadora que vive sob o domínio da madrasta e das meias-irmãs. Sua vida muda radicalmente com a intervenção mágica de uma fada madrinha e sua ida ao baile do castelo. Lá, Cinderela conhece o príncipe e descobre que os sonhos podem, sim, se tornar realidade.

O espetáculo tem 1 hora e 40 minutos de duração e classificação livre, com a participação de 120 artistas no palco. Eles se apresentam em diversas modalidades, como ballet clássico, jazz, sapateado e estilo livre.

“A americanense Eliana Favarelli é uma referência quando se fala em dança, e é uma alegria ver mais um de seus espetáculos na agenda cultural da cidade. Com certeza será um fim de semana de sucesso”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Ficha técnica: Dança | “Cinderela”

Direção geral: Eliana Favarelli

Direção teatral: Neia Solera, Siane Santarosa Pascote e Eliana Favarelli

Composição de cenas: Eliana Favarelli, Neia Solera e Siane Santarosa Pascote

Roteiro: Neia Solera e Siane Santarosa Pascote

Coreografias: Daniel Margato, Edinei Annanias, Eliana Favarelli, Néia Solera e Siane Santarosa Pascote

Trilha sonora: Leonardo Luciano

