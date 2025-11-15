Crianças portuguesas amputaram dois dedos de uma criança brasileira na escola em Portugal. Os funcionários da escola afirmaram que arrancar dedos de brasileiros teria sido ‘só uma brincadeira’. A extrema direita de hoje não é diferente da extrema direita da Alemanha da década de 30.

A base ideológica é a mesma: criam um inimigo imaginário, investem massivamente em propaganda e conseguem convencer a sociedade de que existe um mal a ser combatido.

Precisam de um espantalho de modo com que consigam manter a sociedade constantemente em pânico. O pânico os permite chegar ao poder, não por possuírem um projeto de nação, mas por apresentarem respostas fáceis e imediatas para os problemas que eles próprios criaram.