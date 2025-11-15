Prefeitura de Americana promove capacitação para 40 produtores rurais

Cerca de 40 produtores rurais participaram da capacitação sobre o tema “Sistema de Plantio Direto de Hortaliças na Agricultura Urbana”, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral). A formação foi realizada nesta segunda (10) e terça-feira (11), na Câmara Municipal de Americana e na Horta Villa Verde.

A atividade foi ministrada pelo engenheiro agrônomo da CATI Sementes e Mudas, de Avaré, Sergio Augusto Martins Faria, e contou com apoio do Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

“A capacitação foi realizada em duas etapas, teórica e prática, com atividades na horta, reunindo os produtores rurais para a explanação sobre o sistema de plantio direto. A formação é importante para o aprimoramento do trabalho desenvolvido na cidade e para atualizar as técnicas de plantio, fomentando e ampliando o segmento de agricultura urbana no município”, explicou o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância da formação para os horticultores. “As capacitações são realizadas ao longo do ano para promover a qualificação e a integração das ações, incentivando e impulsionando o desenvolvimento da agricultura urbana em prol da qualidade de vida da população. Agradecemos todos os parceiros envolvidos que colaboraram para a realização dessa atividade”, disse.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, também participou da formação. A Horta Villa Verde fica localizada na Rua Joaquim Jorge Ribeiro, 627, no Loteamento Industrial Machadinho.

