Moradores da região da Praia Azul em Americana reclamaram para o site que não aprovam a saída da doutora Bárbara Virgínia Fontes, médica que atendia no posto de saúde do bairro na Rua Maranhão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na próxima segunda-feira, uma reunião deve fazer e a volta dela para o postinho deve ser discutida. Os moradores que entraram em contato com a reportagem também reclamaram da atuação de alguns vereadores.

Para estes moradores, hoje em dia vereador “quer mais aparecer do que fazer algo pela comunidade”.

A maior reclamação é que foi feita a transferência sem ouvir os moradores.

Reunião na Praia Azul

Os indignados disseram que a reunião de segunda feira, que é regular, terá como pauta a questão da saída da Dra Bárbara. “Nós queremos que a chefe do posto que também pode entrar com autoridade pra nos ajudar na volta da médica”, relatou uma moradora.

Eles também pedem a atuação dos vereadores.

Leia + sobre saúde