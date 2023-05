No ranking mundial, o Brasil ocupa o 3º lugar com a maior população total de animais de estimação, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Diante desses dados e a preocupação cada vez maior, por parte dos tutores, em proporcionar aos seus pets uma melhor qualidade de vida e de saúde, a Coop acaba de ingressar no segmento de assistência.

Por meio de sua área de produtos financeiros, Coop Facilita, a rede iniciou as vendas do Assistência Pet Coop com a proposta de levar maior proteção para cães e gatos com até 8 anos de vida. O serviço de assistência cobre aplicação de vacinas, consulta com especialistas e emergências, exames laboratoriais, hospedagem, internação e cirurgias, transporte emergencial e funeral para o pet, dentre outras coberturas.

O valor anual varia de R$ 238,80 (básico) a R$ 358,80 (máster), que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros com o cartão Coop. Inicialmente, as vendas estão sendo realizadas apenas na unidade de supermercado localizada na Avenida Industrial, 2001 – Bairro Campestre – Santo André, com plano de abertura para vendas em todas as lojas a partir de Julho/2023

“Nossa meta é chegar a 2 mil planos comercializados no primeiro ano de vendas do serviço em todas as praças de atuação da Coop”, declara Alexsandra Amorim, gestora da Coop Facilita.

No segmento pet, a Coop também disponibiliza em sua rede o cartão-presente, que pode ser carregado no valor de R$ 10,00 a R$ 500,00.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um atacarejo em São José dos Campos e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.