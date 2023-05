Alunos, familiares, professores e educadores da Emefei “Professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolen” realizaram no sábado (20) o plantio de três flamboyants no Caminho dos Flamboyants, no bairro Dona Margarida. A ação contou com a participação de membros do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) e com apresentações da Orquestra Barbarense de Viola Feminina e da Orquestra Barbarense de Viola.

O plantio é complementar a outro trabalho realizado pela escola, em 2018. Na ocasião, a escola realizou o trabalho de pintura de um quadro do Caminho dos Flamboyants, com o artista urbano Leonardo Smania.

O local, conhecido como “Caminho dos Flaboyants” dá acesso ao Complexo Usina Santa Bárbara e fica às margens da Rodovia SP-306, que liga Santa Bárbara à Iracemápolis e é um dos cartões-postais da cidade. O caminho colorido era utilizado antigamente pelos moradores das colônias da Usina Santa Bárbara e seus empregados.

De interesse cultural, histórico e arquitetônico, o patrimônio foi tombado em 2006 pelo Codepasbo e revitalizado em 2013, onde recebeu mais de 450 metros de piso intertravados. Em 2017 o Caminho dos Flamboyants acolheu novamente o “Santão da Usina”. Importada da França pela Família Alves, a imagem do Cristo Redentor foi inaugurada no local em 1930, em Missa Campal.