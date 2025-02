Brasileiro priorizara dívida negativada com banco e cartão

De olho nas dívidas- Segundo o Indicador de Recuperação de Crédito dos Consumidores da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, do total de débitos negativados em agosto de 2024, 60,6% foram regularizados em até 60 dias da negativação, ou seja, até outubro. Na abertura por setores, “Bancos e Cartões” recebeu o maior percentual de pagamentos (71,7%), seguido por “Utilities” (68,3%), que contempla contas de água, gás e energia. Confira os dados nos gráficos abaixo:

Para a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, “a população costuma dar priorização para linhas de crédito, que funcionam como uma sustentação para fechar as contas no final do mês e para aquilo que não pode faltar, como os serviços básicos do dia a dia para não terem a interrupção da prestação do fornecimento”. Compromissos financeiros com valor acima de R$ 10 mil impulsionaram pagamentos Leia + notícias de Economia, emprego e mercado Os dados do Indicador de Recuperação de Crédito dos Consumidores mostraram, ainda, que os compromissos financeiros com valor acima de R$ 10 mil foram os mais elegidos na hora de colocar as contas em dia (77,7%). Por outro lado, dívidas de até R$ 500 foram as menos contempladas (58,9%). Veja, na tabela a seguir, o detalhamento completo nesta visão:

Na análise pela idade das dívidas, aquelas com até 30 dias de vencimento foram as mais liquidadas (75,1%). Em seguida, ficaram as de até 60 dias (59,2%), 90 dias (46,5%), as que venceram há mais de 1 ano (45,5%), 180 dias (38,3%), e contas com 1 ano (32,0%%). Ainda segundo o levantamento, os consumidores da região Sul foram os que mais quitaram suas contas (64,8%), seguido pelo Nordeste (62,9%), Sudeste (59,9%), Norte (56,4%) e Centro-Oeste (55,6%). Veja, a seguir, a visão com todas as Unidades Federativas (UFs):