Em reunião com o Conselho Municipal de Cultura de Sumaré, o vereador Dudu Lima (Cidadania) apresentou o Projeto de Lei de sua autoria que institui a Política Municipal de Fomento à Cultura de Sumaré. O projeto foi apresentado na reunião do 10 de Fevereiro e visa estimular ações, atividades e projetos culturais, garantindo o financiamento, a manutenção de espaços e iniciativas artístico-culturais que contribuam para o pleno exercício dos direitos culturais pelos cidadãos de Sumaré, estimulando a geração de emprego e renda da classe dos trabalhadores culturais.

A segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, de caráter informativo, contou com a presença e participação da Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Cecília “Ciça” Teixeira e outros servidores membros da pasta. E teve como pauta – a indicação ainda não oficial em diário dos membros conselheiros que vão ocupar as cadeiras do poder público, e abertura de debate e informativos a respeito da contratação de empresa de pareceristas para dar andamento a PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura).

Ainda, pudemos contar com a presença da ex-Secretária de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social e candidata a Prefeita no último pleito eleitoral, Ana Cleia Meneguetti.

Fala Dudu Lima

“Ressalto a importância do fomento cultural para o desenvolvimento social, econômico e humano de Sumaré, pois a Cultura é um pilar fundamental para a construção da identidade local e a geração de oportunidades para os trabalhadores da cultura e para a população em geral. E, para isso, contamos com o apoio e a participação do Conselho Municipal de Cultura no processo de discussão, aprimoramento e efetivação desta proposta”, afirma Dudu Lima.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

“São propostas de leis como essa que se reconhece o anseio de promover políticas públicas de cultura no município. Políticas públicas apresentadas e aprovadas pelos vereadores é o que garantem que ações artísticas e culturais ocorram no nosso município, transpassando gestões e governos, deixando para traz a antiga política de balcão. Com isso quem mais ganha é a população, tendo garantido seu direito ao acesso à cultura e ao fazer cultural. Agradeço pela iniciativa, e que venham mais propostas e leis efetivas como essa, caminhando para a estruturação do nosso sistema municipal de cultura”, afirma Vinicius Cassiolato.

O Projeto de Lei será encaminhado às Comissões da Câmara Municipal para análise e posteriormente poderá fazer parte da pauta de discussão e aprovação do Plenário da Câmara.

Leia + sobre política regional