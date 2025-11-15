Brasileira alcança a marca de 50 cruzeiros Disney realizados

A empresária e influenciadora Luciana Misura se tornou, neste mês de novembro, a primeira brasileira a alcançar a marca de 50 cruzeiros Disney realizados, um feito raro mesmo entre os profissionais mais experientes do setor de turismo. A marca foi alcançada no cruzeiro de batismo do Disney Destiny, o mais novo navio da Disney Cruise Line, que aconteceu entre os dias 10 e 13 de novembro, destinado a agentes de viagem, imprensa e convidados especiais. A embarcação será inaugurada oficialmente para o público em sua maiden voyage no dia 20 de novembro.

Parte da classe Triton, também conhecida como Wish Class, uma nova geração de embarcações da Disney Cruise Line, o Destiny é o terceiro navio da frota mais recente da companhia, que começou com o Disney Wish em 2022.

Inspirado no tema Heróis e Vilões, o navio apresenta ambientes, experiências e espetáculos que celebram personagens icônicos da Disney, Pixar e Marvel, entre eles vilões lendários como Úrsula, Hades, Malévola, Capitão Gancho e Loki. Assim como os outros navios da classe, o Destiny conta com atrações imersivas, restaurantes temáticos e o inconfundível design que combina luxo, entretenimento e o toque mágico da Disney.

A relação de Luciana com os cruzeiros Disney começou em 2015, quando embarcou pela primeira vez com sua família no Disney Magic. Desde então, ela manteve uma média de mais de cinco cruzeiros por ano (considerando o hiato motivado pela pandemia de Covid-19) para chegar à marca de 50 viagens em 2025, consolidando-se como uma das principais referências brasileiras em experiências a bordo da Disney Cruise Line. “Meu desejo era completar os 50 cruzeiros em uma viagem especial, que seria justamente a inauguração do Destiny. E a Disney convidou a minha agência para o cruzeiro de batismo do navio, o que torna essa viagem mais incrível ainda”, destaca Luciana.

Ao atingir a marca de 50 cruzeiros Disney, ela se une ainda a um grupo muito seleto de viajantes que têm seu nome eternizado em Castaway Cay, a ilha privativa da Disney nas Bahamas. O reconhecimento é simbolizado por uma placa com o nome da família instalada na ilha. A homenagem celebra a fidelidade e o vínculo duradouro entre os viajantes e a Disney Cruise Line. “Ter o nome nessa placa na ilha é um reconhecimento especial, e fico feliz de ser a primeira brasileira a ter essa honra. Meu objetivo é sempre ter as informações em primeira mão pra compartilhar com os nossos clientes”, completa Luciana.

Inicialmente, o Disney Destiny vai fazer cruzeiros de 4 ou 5 noites para Bahamas e Caribe, alguns com paradas nas duas ilhas da Disney, Castaway Cay e Lookout Cay. Para saber mais, acesse https://www.amocruzeirodisney.com/disney-destiny/.

