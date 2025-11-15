Cirurgia de Jatene completa 50 anos no Brasil

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor-HCFMUSP) celebra os 50 anos da Cirurgia de Jatene, técnica que permite a correção da doença chamada Transposição das Grandes Artérias (TGA): cardiopatia congênita complexa em que a aorta e a artéria pulmonar nascem trocadas, o que responde até 7% das cardiopatias congênitas.

Desenvolvida pelo cirurgião cardiovascular Adib Domingos Jatene, a técnica se tornou um dos maiores avanços da medicina cardiovascular mundial. Por meio do procedimento, é possível reposicionar as artérias do coração e pulmão para as posições corretas e, então, restabelecer o fluxo normal do sangue no organismo. Previamente, à proposição dessa técnica, ainda nos anos 1970, as crianças com TGA só tinham acesso a procedimentos paliativos, que prolongavam a vida, mas não corrigiam o problema.

“Com a inovação criada por Jatene, tornou-se possível corrigir definitivamente a falha, garantindo alta taxa de sucesso e colocando o Brasil como referência mundial em cirurgia cardíaca pediátrica. Atualmente, a técnica é adotada como padrão internacional para o tratamento da TGA”, explica o cirurgião Marcelo Jatene, Diretor da Unidade de Cirurgia Cardíaca Pediátrica do InCor HCFMUSP.

No InCor, a cirurgia começou a ser realizada de forma sistemática no início da década de 1980. Desde então, o Instituto já realizou mais de 500 procedimentos, com resultados de excelência e acompanhamento multiprofissional contínuo.

Referência internacional em cirurgia cardíaca infantil, o InCor segue aprimorando continuamente suas técnicas e protocolos assistenciais. O legado do Prof. Dr. Adib Jatene — permanece vivo em cada paciente tratado e em cada avanço científico que continua a transformar vidas.

