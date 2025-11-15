Prefeitura de Americana lança edital para realização do Feirão Casa Paulista

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU), lançou edital para a realização do Feirão Casa Paulista no município, visando ampliar o acesso à moradia para as famílias que mais precisam. O Chamamento Público nº 01/2025, para a seleção de empresas construtoras e incorporadoras do setor habitacional interessadas em participar do processo, foi publicado nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial do Município.

O Feirão visa atender famílias com renda de até três salários mínimos, inscritas no cadastro habitacional do município, com o objetivo de promover, em um mesmo espaço, a aproximação entre o público beneficiário, construtoras e agentes financeiros, possibilitando a emissão de Certificados de Subsídio do Programa Casa Paulista – Apoio ao Crédito Habitacional.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto, ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é ampliar o acesso à moradia e apoiar as famílias que mais precisam. O Feirão oferece ferramentas concretas para que esse sonho saia do papel com mais agilidade e segurança. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli, ao vice-prefeito Odir Demarchi e ao chefe de gabinete Franco Sardelli pelo apoio e pela parceria, que tornam possíveis iniciativas como esta”, disse.

O Feirão Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Individual (CCI), será realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH), conforme disposto na Resolução SDUH nº 43, de 22 de agosto de 2025.

As empresas interessadas em participar devem protocolar a solicitação até o próximo dia 19, às 17h, pelo e-mail [email protected], com o assunto “Manifestação de Interesse – Feirão Casa Paulista”. Os documentos obrigatórios são: requerimento de inscrição; cópia do contrato social ou documento de constituição; inscrição no CNPJ; comprovante de cadastro ativo junto à Caixa Econômica Federal como agente promotor; e relação dos empreendimentos a serem ofertados.

Após o recebimento das manifestações, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano analisará a compatibilidade técnica e documental das propostas, observando os critérios do programa.

As empresas selecionadas serão responsáveis por apresentar empreendimentos habitacionais contratados com a Caixa Econômica Federal ou compatíveis com os critérios do Programa Casa Paulista. Os dados serão encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH), que verificará a viabilidade e a aprovação final do evento. Após esses procedimentos, a Prefeitura divulgará as datas e o local do Feirão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP