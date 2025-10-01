Brasileira Eurofarma se associa a dona do Ozempic para expansão das vendas

A Novo Nordisk e a Eurofarma anunciam hoje uma parceria estratégica para expandir o alcance nacional da semaglutida biológica injetável no Brasil. O acordo visa fortalecer a distribuição e promoção da molécula, incluindo especialidades, farmácias e regiões não atendidas atualmente pela Novo Nordisk.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pelo acordo firmado, a Eurofarma – multinacional farmacêutica de origem brasileira presente em 24 países e uma das líderes no mercado latino-americano – será a distribuidora exclusiva para a comercialização e promoção de duas novas marcas de semaglutida semanal injetável de alta qualidade no mercado brasileiro: Poviztra®, indicada para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades associadas, e Extensior®, voltada para o tratamento do diabetes tipo 2.

A iniciativa integra os esforços contínuos das duas empresas para ampliar o alcance destas terapias de excelência, seguras e eficazes. Ao unir forças com um parceiro ético e líder em receituário no Brasil, a Novo Nordisk reforça seu pioneirismo no tratamento de doenças crônicas. “A Novo Nordisk tem orgulho de liderar a inovação em terapias com GLP-1 e de transformar vidas com medicamentos como Wegovy® e Ozempic®.

Esta parceria é um passo estratégico para garantir que nossa inovação chegue a ainda mais pessoas em todo o Brasil, com a mesma confiança e qualidade de sempre”, afirma Allan Finkel, Vice-Presidente Novo Nordisk Latam e Brasil. “A Eurofarma traz a experiência e a capacidade da sua força de vendas para ampliar o alcance desses produtos, dentro de um projeto que contempla forte compromisso com médicos e pacientes, excelência científica, inovação e robusta capacidade de execução local”, destaca Renata Campos, CEO Brasil da Eurofarma.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa global líder em cuidados com a saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, com base em nossa herança no tratamento do diabetes. Fazemos isso por meio da inovação científica, da ampliação do acesso aos nossos medicamentos e do trabalho contínuo para prevenir e, eventualmente, curar doenças. A Novo Nordisk emprega cerca de 77.400 pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em aproximadamente 170 países.

Presente no Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com cerca de 2.500 funcionários e está presente com escritório corporativo em São Paulo (SP) e unidade de produção em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Sobre a Eurofarma

Fundada em 1972, a Eurofarma atua no setor de saúde com a produção e comercialização de produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com foco na geração de valor compartilhado, abrange os principais segmentos farmacêuticos, como prescrição médica, genéricos, hospitalar, oncologia, medicamentos isentos de prescrição, cuidados pessoais e saúde animal, além de prestar serviços de produção a terceiros.

Com uma ampla cobertura de classes terapêuticas, o portfólio compreende mais de 4 mil SKUs, atendendo praticamente todas as especialidades médicas. Líder em prescrição médica no Brasil, onde também detém a vice-liderança em genéricos, a Eurofarma está presente em 24 países, com 100% de cobertura na América Latina, e a liderança no varejo da região. Mantem operações também nos EUA e África, contando ao todo com mais 13,5 mil colaboradores e 11 fábricas, e contabilizou 600 milhões de unidades produzidas em 2024. No mesmo ano, a empresa investiu mais de R$ 800 milhões em projetos de inovação e alcançou receita líquida superior a R$ 11 bilhões.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento