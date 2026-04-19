A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, durante o Ironman Texas morreu este sábado nos Estados Unidos. Ela foi encontrada sem vida pelas equipes de resgate após desaparecer na etapa de natação da prova que acontecia naquele país.

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Uma perda que enluta o esporte e todos que acreditam na superação diária que ele representa.

Brasileira estava na 1a fase

Mara Flávia estava ainda na 1a fase da prova. Depois da natação ainda são disputadas a corrida e a prova de bicicleta.

Nossa solidariedade aos familiares, amigos e amantes da modalidade. Que encontrem força neste momento tão difícil e que a história de Mara siga viva como exemplo de coragem e amor pelo esporte.

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