Lista de 5- O sucesso de uma música nas redes sociais e plataformas de streaming vai muito além do acaso. Embora o timing e o contexto cultural influenciam, existe uma combinação de fatores técnicos e estratégicos que aumentam significativamente as chances de uma faixa se tornar viral.
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De acordo com a especialista em distribuição digital e cofundadora da Lujo Network, referência em distribuição digital musical, Janeth Lujo, entender esses elementos é essencial para artistas que desejam crescer de forma consistente no mercado musical.
“A viralização raramente acontece por sorte pura. Na maioria das vezes, ela é muito bem construída com estratégia, análise de comportamento e leitura de plataforma de uma forma que, sem isso, a viralização seria muito mais difícil”, afirma Janeth Lujo.
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5 fatores que ajudam a viralizar uma música nas plataformas digitais:
1. Os primeiros segundos da música
Plataformas digitais como, por exemplo, TikTok, Reels e Shorts priorizam trechos curtos e muito impactantes. Uma introdução forte nos primeiros segundos aumenta bastante as chances de retenção e compartilhamento.
2. Estrutura pensada para recortes
Músicas virais costumam ter refrões marcantes, frases fáceis de memorizar e trechos que funcionam bem fora do contexto completo da canção. “Pensar na música de forma fragmentada é essencial hoje”, explica Janeth.
3. Timing de lançamento
Lançar uma música no momento certo, considerando tendências, sazonalidade e comportamento do público, influencia diretamente no alcance inicial e no engajamento.
4. Distribuição estratégica
Não basta estar nas plataformas, é preciso saber como entrar nelas. Playlists, metadados corretos e constância de lançamentos impactam o algoritmo e a entrega do conteúdo.
5. Conexão emocional e identificação
Músicas que viralizam geralmente despertam emoção mais fortes ou representam situações cotidianas de fácil reconhecimento. “Quando o público se vê na letra ou no sentimento, ele compartilha”, destaca Janeth Lujo.
Entender esses fatores transforma a forma como artistas produzem e lançam suas músicas. Mais do que buscar viralização imediata, a estratégia certa constrói relevância, audiência e carreira a longo prazo.
“Na Lujo Network todo esses tópicos são considerados e integrados na estratégia de lançamento musical, Ter controle e entendimento sobre o que o mercado demanda e disponibiliza para os artistas é parte da nossa maior preocupação junto deles.Nós temos o objetivo de ajudar o artista a estruturar sua presença no digital, compreender os comportamentos e ferramentas disponíveis para impulsionar o trabalho e, dessa forma, aumentar seu alcance e monetização”, destaca Janeth Lujo.
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