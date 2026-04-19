A Prefeitura de Sumaré segue com a fiscalização da Represa do Marcelo, região central, após a entrega da revitalização do espaço. O monitoramento tem como objetivo garantir a segurança dos usuários e evitar possíveis acidentes no local.

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Durante o patrulhamento, é averiguado se a população faz uso de barcos, pesca e nada nos locais, além de demais atividades que colocam em risco a integridade dos munícipes. Os usuários também são orientados sobre a prática das atividades seguras e quais ações são proibidas, apesar da sinalização nos locais.

A ação é realizada pelas equipes da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural), Polícia Municipal e Defesa Civil e faz parte do projeto Sumaré mais Segura para ofertar mais tranquilidade e bem-estar aos munícipes.

“Intensificamos as ações de fiscalização na Represa do Marcelo após a entrega do novo espaço, visando a segurança da população. Nossas equipes vistoriam o uso dos espaços, orientam a população e usuários e garantem o bem-estar de todos”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim.

A revitalização do local foi entregue pelo prefeito Henrique do Paraíso no dia 21 de março. A obra foi realizada em parceria com a BRK Ambiental, com investimento superior a R$ 1,3 milhão, transformando o local em um amplo complexo de lazer, convivência e bem-estar.

Represa passou por reformas

Entre as melhorias implantadas também estão banheiros masculino e feminino, portaria, guarita, estacionamento e áreas de convívio, além de uma infraestrutura moderna com playground, espaço kids, quadras de beach tênis e um deck panorâmico de 490 metros quadrados. O projeto também contempla área destinada a restaurante, com piso de madeira na área externa, e acabamento qualificado nas pistas, incluindo aplicação de massa asfáltica.