Brasileiro foi estaque na revista Forbes dos Estados Unidos

Empresário brasileiro foi entrevistado pela Revista Forbes Estados Unidos nesta semana

Nesta semana, o empresário brasileiro Djônatan Leão alcançou notoriedade internacional ao ser entrevistado pela renomada Forbes Estados Unidos, uma das principais revistas de negócios e finanças do mundo. Em uma conversa com a jornalista americana Chelsea Davis, Leão detalhou o sucesso de sua empresa, a Meta Smart Group, que recentemente alcançou a marca impressionante de 73 mil estudantes em 60 países, incluindo os Estados Unidos. Djônatan Leão, o CEO e fundador da Meta Smart Group, foi destacado como um pioneiro no empreendedorismo digital, redefinindo os paradigmas de acessibilidade e inovação neste campo. Na matéria, a Forbes citou como foi a jornada do empresário até se tornar um empresário multimilionário. Leia + notícias de Economia, emprego e mercado A empresa, fundada em 2022, representa uma fusão transformadora de educação e tecnologia, posicionando-se como uma oportunidade inestimável para aqueles que buscam sucesso no universo digital faturando em dólar. A missão da Meta Smart Group é clara: fornecer o conhecimento e as ferramentas necessárias para que indivíduos de diversas origens possam alcançar prosperidade financeira, especialmente em dólares americanos, uma moeda forte e universalmente valorizada. O reconhecimento global de Djonatan Leão e da Meta Smart Group foi solidificado também pelo prestigiado reconhecimento da plataforma Click Bank, nos Estados Unidos, que o considerou a maior referência em ganhos em dólar no mercado digital no mundo na plataforma. É a primeira vez que um brasileiro alcança essa importante posição nos Estados Unidos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP