Com a chegada do verão, os dias de calor se prolongam e a exposição ao sol também. Umas das bebidas mais consumidas pelos brasileiros nessa época é a água de coco. De origem asiática e encontrada em todo o Brasil, ela tem muito mais benefícios do que hidratar.

“A água de coco pode ser ingerida regularmente por pessoas em qualquer idade, inclusive bebês maiores de um ano, de acordo com a recomendação do pediatra. A bebida é um forte aliado dos atletas e de quem realiza exercícios físicos, pois auxilia tanto na hidratação corporal, quanto em casos de fadiga muscular, devido ao seu alto índice de sais minerais” afirma Soraia Batista, nutricionista da Pluxee.

Composta por 94% de água, ela é rica em vitaminas, sais minerais, aminoácidos, carboidratos, antioxidantes e enzimas. A água de coco já esteve relacionada a diabetes, se consumida em excesso, mas um estudo publicado no National Library of Medicine indica que os portadores de diabetes podem até ter melhorias nos níveis de açúcar no sangue ao consumi-la.

Benefícios da água de coco:

Ajuda a repor sais minerais;

Ajuda a manter a pele hidratada e saudável;

Melhora o funcionamento dos rins;

Auxilia no combate a enjoos, azia e refluxo;

Diminui o colesterol do sangue;

Ajuda a combater câimbras;

Repõe potássio e sódio, melhorando o trânsito intestinal;

Melhora o sistema imunológico de modo geral.

Dicas da Nutri

O uso isolado da água de coco não garante esses benefícios. É preciso manter uma alimentação saudável. Consulte um nutricionista para melhor orientação;

A água de coco tem poucas calorias e não tem gordura. Por ser diurética, pode auxiliar no processo de emagrecimento.

O consumo de água de coco é contraindicado para portadores de fibrose cística, para quem tem nível de potássio elevado, pressão arterial sem controle, pessoas que fizeram cirurgia recente, portadores de doença renal crônica ou com função renal aguda prejudicada.

RECEITAS REFRESCANTES:

Refresco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

20 ml de água de coco

300g de abacaxi

2 ramos de hortelã

Raspas de limão

Modo de preparo

Higienize os ingredientes e bata todos juntos no liquidificador. Sirva com bastante gelo.

Açaí com água de coco

Ingredientes

50 ml de polpa de açaí

200 ml de água de coco

5 uvas

4 morangos

10g de gengibre

Modo de preparo

Higienize os ingredientes e bata todos juntos no liquidificador. Sirva sem coar e com bastante gelo.

Créditos das receitas: Pão de Açúcar.

