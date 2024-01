Um mergulho no rio muda a vida de Lunna. É neste momento de descontração que a menina conhece Poti, um garoto indígena com fortes conexões às raízes ancestrais. Eles se tornam amigos e, com o tempo, os laços forjados na infância se transformam em amor na ficção Amarras do Destino, da escritora baiana Mary Cristiane.

O primeiro volume da duologia Herdeiros da Floresta é uma narrativa permeada pela influência das complexas dinâmicas familiares. Nesta obra, a autora, que possui formação em Psicologia e Direito, apresenta este princípio psicológico das pessoas terem a tendência de reproduzir padrões parentais ao longo da vida.

Na trama, cada decisão tomada por Lunna e Poti no presente encontra eco em épocas anteriores dos respectivos clãs deles. Para se libertarem deste emaranhamento, é preciso tomarem decisão conscientes e quebrarem paradigmas, com ajustes e correções, a fim de construírem um novo destino.

O fio condutor da narrativa é um romance que transcende os contrastes culturais e as amarras do passado. Criada em uma fazenda cercada de luxos, Lunna – jovem branca – encanta-se com as tradições indígenas de Poti. Da curiosidade e fascínio, nasce um sentimento puro que irá transformar a vida de ambos.

Conforme a paixão cresce, Lunna desvenda histórias antigas da sua família que revelam uma ligação notável no relacionamento atual com Poti. Em busca da verdade, ela descobre que as vidas e as emoções de antigamente moldam o caminho trilhado no tempo atual.

“Lunna ficou fascinada com aquele universo lúdico que, para ela, até então, só existia nos livros, e mais ainda pela habilidade incomum do adolescente que mais parecia um jovem adulto com uma capacidade ímpar para lidar com as surpresas da floresta. De alguma forma, ela sentia que fazia parte daquele mundo selvagem” (Amarras do Destino, p.24)

A autora descreve com leveza as descobertas do primeiro amor entre jovens de culturas distintas e os desafios que enfrentam em nome dessa paixão. Amarras do Destino é também um livro sobre amadurecimento e superação de obstáculos para viver os sonhos.

Ficha técnica:

Título: Amarras do Destino

Autora: Mary Cristiane

ISBN: 978-6558725930

Páginas: 212

Formato: 22,86 X 15,24 cm

Preço: R$58,80

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Mary Cristiane é advogada e psicóloga, com especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica e experiência em Justiça Restaurativa. Sempre gostou de contar histórias e encontrou no curso Escritores Admiráveis o caminho para colocar as suas ideias no papel. Amarras do Destino é o seu romance de estreia, o primeiro de uma duologia.

Instagram: @marycristianescritora

TikTok:@marycristianeescritora