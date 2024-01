Na decoração, a influência do Tropical Nature se manifesta por meio de uma paleta de cores ousadas e intensas. Além disso, estampas botânicas e motivos que evocam a flora tropical se tornam elementos distintivos dessa estética. Obras “BAMBOO JB” por J.Richa e “NATURAL ONE (2)” por Andre Castellan Pinturas que retratam paisagens tropicais, animais selvagens e flores exóticas se tornam peças-chave, proporcionando uma conexão visual com a beleza natural. Obra “COSTELA ADÃO” por J.Richa Ao incorporar o estilo Tropical Nature na decoração, os espaços se transformam em refúgios tropicais, convidando a um mergulho revigorante na beleza e vitalidade da natureza. Obra “LEAF 3” por Juarez Machado Urban Arts www.urbanarts.com.br @urbanarts Líder no segmento de artes, a Urban Arts nasceu em 2009 da materialização do sonho de André Diniz, um apaixonado por design e ilustração, de tornar a arte acessível. A galeria que nasceu online e hoje já conta com 30 unidades físicas em 20 cidades, traz consigo a ideia de reunir artistas independentes do Brasil e do mundo produzindo artes exclusivas, autorais e com tiragem limitada de forma acessível a clientes. A entrada do sócio Gustavo Guedes abriu novos horizontes e fez com que a marca multiplicasse seu faturamento ao tecer uma rede de franquias sólida. Após mais de 10 anos, o acervo da Urban Arts conta com mais de 250 mil imagens de mais de 9 mil artistas.