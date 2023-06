Brasileiro multimilionário dos jogos online analisa setor

O mercado de jogos online está crescendo cada vez mais nos últimos anos e dado grandes oportunidades de crescimento, dentre os grandes nomes do setor, Jonathan Pedro, um profissional em ascensão tem chamado a atenção.

Da paixão à profissão

Jonathan Pedro investiu no mundo dos jogos online e já mudou trouxe lucros milionários em parceria com empresas do ramo ao unir sua experiência em marketing digital com a paixão por jogos.

“Jogo desde de 18 anos, sempre me interessei por esse mundo de jogos e cassinos, me lembro que quando era pequeno vivia jogando com meus amigos do colégio, cheguei até um dia ser suspenso da escola porque uma professora me viu jogando valendo dinheiro no horário do intervalo” Conta Jonathan.

“Demorou muito tempo para eu começar a ser lucrativo nos jogos, quando fiz 18 anos, eu focava em esportes, mas com o tempo percebi que esse não era o meu forte, então migrei para os jogos online. No início também não conseguia ser lucrativo, até que comecei a estudar a teoria por trás dos jogos de cassinos e princípios básicos como verificar um rtp de um slot antes de apostar já começaram a fazer um enorme diferença“

“Conforme você se aprofunda na teoria, você começa a se diferenciar da massa e é aí que o lucro vem, infelizmente muitos jogadores não conseguem enxergar isso, veem cassino apenas como entretenimento. Hoje em dia, opero em uma única plataforma e apesar de subtrair pelo menos seis dígitos todos os meses, minha conta ainda está intacta” Conta Jonathan Pedro.

Qual o futuro dos jogos online no Brasil?

“Os jogos de cassino são comuns há mais de um século na Inglaterra, lá existe até um feriado destinado a apostas. O Brasil começa a dar os seus primeiros passos em direção a um futuro promissor, essa regulamentação que está pra sair trará inúmeros benefícios tanto para o jogador quanto para os operadores, além disso o povo brasileiro como um todo também sairá beneficiado tendo em vista que se trata de uma indústria bilionária que irá gerar uma quantidade enorme de empregos e impulsionará a economia” Aponta Jonathan.

Jogos online: Sorte ou estratégia?

“Claro que esse tipo de jogo conta com uma boa parcela de sorte, mas o que um bom jogador pode fazer é usar estratégias que ajudam a, digamos, reduzir o papel da sorte, tornar o investimento o mais certeiro possível, calculando riscos e estudando“.

“Foi justamente a partir desse tipo de dúvida que decidi me tornar uma figura pública, sempre fui o que chamam de low profile e nunca gostei muito de aparecer, então durante esse tempo sempre mantive meu instagram fechado para que apenas os meus amigos pudessem ver o que estou fazendo, depois de mais de 5 anos vivendo exclusivamente de jogos online e recebendo todos os dias directs dos meus amigos me pedindo pra ensinar como jogar e ser lucrativo, resolvi a poucos dias abrir uma nova conta no instagram e ensinar as principais estratégias que utilizo diariamente” Conta Jonathan Pedro.