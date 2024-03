A Disney, referência mundial em entretenimento e atendimento ao cliente, vai realizar uma viagem única, com a participação especial de Alexandre Slivnik, renomado especialista em excelência de serviços e vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD). Slivnik será o único brasileiro a participar de uma jornada única e transformadora que percorrerá os bastidores dos parques temáticos da marca em todo o mundo em 30 dias.

De acordo com Alexandre Slivnik, a oportunidade de participar dessa experiência única é verdadeiramente excepcional. “Estou extremamente honrado por ter sido convidado, antes de abrir para o grande público, a participar dessa viagem que propõe explorar os segredos por trás da magia dos parques temáticos mais amados do mundo”, conta.

A viagem vai oferecer uma imersão completa nos parques da Disney, proporcionando aos participantes acesso exclusivo aos segredos e estratégias que tornaram a marca uma referência global em experiência do cliente. Durante um mês, os envolvidos viajarão ao redor do mundo em um avião privado da empresa, acompanhados por executivos do negócio e explorando os 12 parques temáticos. O objetivo é descobrir, a partir daí, os fundamentos que tornam a experiência Disney tão única e memorável.

“Essa viagem representa uma oportunidade única para os profissionais de diversas áreas que buscam aprimorar suas habilidades em excelência em serviços e gestão de experiência do cliente”, destaca Slivnik. Ele ressalta que, por meio dessas atividades, os participantes terão a chance de aprender com os melhores, entender os princípios que regem a magia da Disney e aplicar esses conhecimentos em suas próprias organizações.

Alexandre Slivnik buscará respostas profundas e concretas em como aplicar conceitos, como: excelência em serviços, cultura organizacional, gestão de pessoas e estratégias para encantar os clientes. Com um viés prático e imersivo, Slivnik voltará trazendo insights valiosos e estratégias concretas para elevar o padrão de serviço e encantamento nas empresas que ele ministra palestras e treinamentos..

“Estamos confiantes de que essa viagem vai impulsionar ainda mais nosso trabalho que é proporcionar uma experiência enriquecedora e inspiradora para todos os participantes das nossas palestras e treinamentos, oferecendo uma visão única dos princípios que impulsionam o sucesso das marcas mais amadas e valiosas do mundo”, acrescenta o especialista.

Sobre Alexandre Slivnik

Alexandre Slivnik é reconhecido oficialmente pelo governo norte americano como um profissional com habilidades extraordinárias na área de palestras e treinamentos (EB1). É autor de diversos livros, entre eles do best-seller O Poder da Atitude. É diretor executivo do IBEX – Institute for Business Excellence, sediado em Orlando-FL (EUA). É Vice-Presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e diretor geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD). É professor convidado do MBA de Gestão Empresarial da FIA/USP. Palestrante e profissional com mais de 20 anos de experiência na área de RH e Treinamento. É atualmente um dos maiores especialistas em excelência em serviços no Brasil. Palestrante Internacional com experiência nos EUA, Europa, África e Ásia, tendo feito especialização na Universidade de Harvard (Graduate School of Education – Boston/EUA).