As obras da estação elevatória no Centro de Reservação de Água da Cidade Jardim (CR-6) avançaram nesta semana com a etapa de alvenaria. Segundo o DAE (Departamento de água e Esgoto) de Americana, o serviço está na fase final e nos próximos dias será feita a pintura dos blocos.

O reservatório fica na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva. A elevatória terá a função de ampliar a pressurização do sistema de abastecimento da região. O conjunto será formado por um barrilete, quatro motobombas, além de painéis elétricos e eletrônicos (inversores de frequência) que serão operados remotamente.

As equipes executaram, na primeira fase, a fundação e o estaqueamento, e iniciaram a tubulação de chegada dentro da casa de bombas. Posteriormente será montada a monovia, um trilho suspenso para transportar máquinas e equipamentos, como as bombas, em caso de manutenção. Também será instalado o telhado termoacústico, conhecido como “sanduíche”.

O CR-6 abastece ainda os bairros Mathiensen, Jardim dos Lírios, São José e Niels Nielsen. O Centro de Reservação tem capacidade para armazenar até 2,5 milhões de litros de água.

“Toda essa região, principalmente a parte alta, será beneficiada em breve com mais pressão de água e segurança no abastecimento”, explica o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.