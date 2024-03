Brasileiros gastam a maior parte do tempo online com redes sociais e filmes

Quantas horas você gastou por dia em seu computador na última semana? Nem precisamos ir muito além: quanto você acredita que ficou na frente das telas nas últimas 24 horas? Costumamos despender um bom tempo do nosso dia verificando notificações, mensagens e nos conectando com o mundo todo.

Segundo um levantamento feito em 2023 pela Electronics Hub, o brasileiro passa em média 9 horas por dia conectado às telas. Nessa pesquisa, o Brasil fica atrás apenas da África do Sul. Mas e como é dividida essa atenção de tela?

Redes sociais

Instagram, TikTok e Facebook são as redes sociais mais utilizadas no dia a dia dos brasileiros. A necessidade de se manterem conectados, de não perderem nada do que as pessoas postam, de estar participando do momento de vida dos amigos virtuais, faz o brasileiro querer acompanhar cada passo dado nas redes. É comum que as pessoas também gostem de acompanhar influencers e nomes conhecidos da televisão, música e entretenimento.

Filmes e séries

Assistir filmes e séries já faz parte de nossa vida. Muitas vezes, isso ocorre durante os momentos ociosos no ônibus, no metrô ou até mesmo nos intervalos do trabalho. Assistir em grandes telas, como TVs ou computadores, já não é mais necessário. Basta apenas um celular.

Em relação ao tempo de acesso, o Brasil é apenas o quinto país que mais usa o computador, mas fica em segundo lugar no tempo de tela no celular. Os smartphones trazem muito mais praticidade ao dia a dia corrido do brasileiro. É relevante observar que o número de pessoas com smartphones também vem crescendo a cada ano.

Nessa mesma pesquisa, foram apontados dados interessantes sobre a frequência com que os brasileiros costumam assistir a esse tipo de conteúdo. Dos entrevistados que possuem smartphone, 64% assinam pelo menos algum tipo de serviço de streaming.

Jogos online não estão entre os mais acessados

O comportamento do brasileiro como gamer não supera os dados de acesso às redes sociais e aos serviços de streaming. Países como EUA e México lideram em acessos a jogos online, sendo que o primeiro dessa lista é a Arábia Saudita. seguido do Tailândia e Índia.

Embora o Brasil não esteja nessa lista, uma pesquisa publicada em 2022 pela Pesquisa Game Brasil (PGB) já havia indicado um crescimento desse público, com três em cada quatro brasileiros relatando que costumam jogar online.

Há uma tendência forte de aumento desse mercado. Desde apps de jogos online até mesmo aos mercados já conhecidos, como jogos de cartas, poker e suas variações. Para atrair jogadores, alguns sites podem até mesmo oferecer bônus para novos usuários. Principalmente no mundo do poker, os bônus são bastante comuns.

Para que possam conhecer mais sobre esse mundo do entretenimento, algumas plataformas explicam até mesmo quais são os bônus de poker online mais interessantes para o usuário, quais requisitos são necessários para sacar os ganhos e quais deles são focados em brasileiros. E isso não se aplica apenas aos jogos de cartas, obviamente. Alguns apps de jogos possuem uma versão grátis ou oferecem algum benefício extra ao serem baixados.

A tendência natural e já observada há alguns anos, é que cada vez mais os brasileiros estão conectados. O lado bom disso tudo, é que a tecnologia faz com que as pessoas se aproximem de novas culturas, novas percepções e possuam acesso a fontes de conteúdo talvez nunca antes imaginadas.