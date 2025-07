Quando duas paixões se encontram, nascem receitas memoráveis. É o caso do Brigadeiro de Crème Brûlée, uma combinação elegante entre o clássico brasileiro e a tradicional sobremesa francesa, que entrega cremosidade, contraste de texturas e um toque de sofisticação que agrada em qualquer ocasião.

Versátil, a receita pode brilhar tanto em eventos e celebrações quanto como uma ideia criativa para quem quer empreender com doces artesanais. Feito com Chocolate Melken Branco da Harald, referência em qualidade e sabor no mercado brasileiro, o brigadeiro ganha leveza, textura perfeita e um sabor equilibrado que valoriza a finalização com a crosta caramelizada típica do crème brûlée.

Mais do que um doce, é uma oportunidade de encantar com o visual, conquistar pelo sabor e experimentar uma nova forma de fazer o brigadeiro sair do óbvio.

Recite de Brigadeiro de Crème Brûlée

Ingredientes

Massa:

395g de leite condensado

100g de creme de leite

12g de glucose

5g de pasta de baunilha

55g de Chocolate Melken Branco

Finalização:

500g de açúcar cristal

250g de água

40g de vinagre de álcool

Modo de preparo

1. Aqueça uma panela em fogo médio e adicione o leite condensado, o creme de leite, a glucose e a pasta de baunilha. A pasta de baunilha natural é um investimento que se paga: ela traz notas aromáticas que essências artificiais não conseguem replicar.

2. Mexa continuamente com uma espátula de silicone até atingir o ponto de brigadeiro para enrolar. O teste infalível: passe a espátula no fundo da panela – se a massa demorar para se juntar novamente, está pronta para a próxima etapa.

3. Retire do fogo e adicione o Chocolate Melken Branco picado. A qualidade do chocolate faz toda diferença aqui – o Melken traz cremosidade e um perfil de sabor que complementa a baunilha sem competir com ela.

4. Transfira a massa para um prato untado, cubra com plástico filme em contato direto com o doce e deixe esfriar completamente. Dica profissional: prepare a massa no dia anterior – o descanso na geladeira facilita a modelagem e intensifica os sabores.

5. Para a calda, misture em uma panela 500g de açúcar cristal, 250g de água e 40g de vinagre de álcool. O vinagre é o elemento técnico que impede a cristalização e garante uma textura perfeita.

6. Cozinhe até atingir 145°C, verificando com um termômetro culinário. Este é o ponto exato para uma casquinha que quebra como vidro, sem ficar pegajosa ou mole.

7. Modele o brigadeiro em bolinhas de aproximadamente 20g cada. Mergulhe cada uma na calda quente, garantindo cobertura completa. Deixe escorrer o excesso e disponha em superfície antiaderente para secar.

8. O resultado é um brigadeiro com duas personalidades: por fora, uma casquinha brilhante que quebra com um estalo satisfatório; por dentro, uma cremosidade que contrasta e surpreende.

Você pode guardar em local fresco por alguns dias sem perder a qualidade. Sirva em temperatura ambiente.

Rendimento: até 25 unidades

Conheça a Melken:

Melken é a marca de chocolates nobres da Harald, reconhecida e recomendada por confeiteiros de todo o país pela facilidade de derreter e temperar, por ter muita indulgência e muito sabor, que elevam sua percepção de qualidade. O chocolate é ideal para qualquer receita porque molda, recheia e decora com o melhor rendimento e brilho. O portfólio Melken é apresentado em diversos formatos: barras, gotas, pó ou para decoração, além de contar com produtos prontos para uso, como ganaches, docinhos e recheios. Uma linha diversa e acessível para uso nos mais diferentes preparos e oportunidades.

Conheça a Harald:

Líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, Inovare, TOP e Confeiteiro. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

