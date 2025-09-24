BRK alerta para ligações irregulares em redes de esgoto de Sumaré

Estação começou nesta segunda (22) com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura no Sudeste

A Primavera teve início na segunda-feira (22), exatamente às 15h19, trazendo previsão de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de temperatura em toda a região Sudeste. Em Sumaré, a concessionária BRK Ambiental, responsável pelos serviços de água e esgoto, aproveita a chegada da estação para reforçar um alerta importante à população: as ligações irregulares de água de chuva na rede de esgoto prejudicam o sistema e são proibidas por lei.

Segundo a gerente operacional da BRK em Sumaré, Viviane Moraes, o problema se intensifica em períodos chuvosos. “A rede de esgoto é dimensionada para suportar apenas o esgoto doméstico. Quando há ligações irregulares da água de chuva, o sistema fica sobrecarregado, provocando extravasamentos nas ruas e até nos imóveis”, explica.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a primavera também deve apresentar fortes variações de temperatura — fenômeno conhecido como amplitude térmica —, alternando dias frios e quentes. Além disso, o volume de chuvas previsto para a estação está acima da média histórica, mas ainda assim a BRK reforça a necessidade de uso consciente da água, já que os mananciais que abastecem a cidade seguem em estado de alerta por conta da estiagem dos últimos meses.

Viviane ressalta que a data também deve servir como reflexão: “O início da primavera nos permite pensar sobre a degradação ambiental e seus impactos, como mudanças climáticas, aquecimento global e perda de biodiversidade. O uso responsável da água ajuda a preservar os mananciais e reforça a segurança hídrica da cidade”, completa. A população pode encontrar dicas de consumo responsável e acompanhar o nível dos mananciais de Sumaré no site da campanha Jogando Junto pela Água: www.jogandojuntopelaagua.com.br

