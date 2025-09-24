Guarda de Santa Bárbara apreende linha com cerol no Jardim dos Manacás

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste intensificou o patrulhamento preventivo em todos os bairros da cidade, especialmente durante o período de férias, com o objetivo de coibir a prática perigosa da soltura de pipas com o uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena.

Neste fim de semana, durante operação realizada no Jardim dos Manacás II, equipes da GCM flagraram um indivíduo empinando pipa com linha com cerol em carretéis de grande porte. Na vistoria de seu veículo, estacionado nas proximidades, foram encontrados diversos carretéis com o mesmo tipo de linha – aproximadamente 40 km – além de um balde de 18 litros contendo líquido com características semelhantes ao cerol.

Diante da ocorrência, o autor foi autuado conforme a Lei Municipal nº 3.768/2015, que proíbe a venda e o uso de cerol ou substâncias cortantes em linhas de pipas. A infração resulta em multa no valor de R$ 740,40. Todo o material apreendido foi encaminhado à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran).

A Prefeitura reforça que o uso de cerol ou linha chilena expõe a população a riscos graves e que os infratores podem responder não apenas administrativamente, mas também penalmente. O artigo 132 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40) prevê detenção de três meses a um ano para quem expõe a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, caso o fato não constitua crime mais grave.

