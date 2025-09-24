Droga estava em compartimento do veículo e homem confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte

Na madrugada desta quarta-feira (24), um homem de origem boliviana foi preso em flagrante transportando aproximadamente 10 quilos de pasta-base de cocaína pela Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa. A ocorrência foi registrada às 3h15, no km 117 da pista norte.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), equipes receberam informações de que um veículo havia abastecido em um posto próximo e pago em notas de baixo valor, uma atitude considerada suspeita em investigações de tráfico de drogas. Com base no alerta, os policiais rodoviários montaram um cerco e abordaram o carro, de marca Hyundai e modelo Tucson.

Veículo

O carro era conduzido por um homem boliviano, que viajava acompanhado da esposa, grávida de três meses, e das duas filhas pequenas. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com os passageiros. No entanto, no interior do veículo foram localizados dez pacotes de pasta-base de cocaína, escondidos na parte traseira, sobre o assoalho.

Conforme informações da PMRv, além da droga, foram apreendidos R$ 9,7 mil de dinheiro em espécie. Ao ser questionado, o motorista confessou que receberia R$ 5 mil para transportar o entorpecente de São Paulo até Catanduva, no interior paulista. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial de Nova Odessa, junto com os demais ocupantes do veículo. O caso segue sob investigação.

